Palermo, Rispoli al 90': "Vittoria importante, ci tenevamo a far bene"

“Da novembre chi dovrà impostare qualcosa comincerà a guardarsi intorno. Le squadre che stanno facendo bene toccheranno poco, gennaio sarà invece un’occasione per chi sta giocando meno”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Danilo Caravello. Giusto aspettarsi l’Inter protagonista...

"Sicuramente con grandi idee, vuole esprimere il suo gioco. Ci vuole continuità. A prescindere dal blasone dobbiamo pensare a noi. Ogni sabato possiamo incontrare squadre che possono metterci in difficoltà".

Come avete ritrovato Stellone dopo lo scorso anno?

"No, abbiamo espresso il nostro gioco. Abbiamo intrapreso la strada giusta, tutta la squadra ha dimostrato di esserci".

"Sicuramente è una vittoria importante, ci tenevamo a far bene. L'importante è aver vinto".

Cosa significa questa vittoria per voi?

