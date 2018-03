Palermo, Rispoli: "Contro il Frosinone abbiamo l'obbligo di vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport arrivano alcune dichiarazioni di Andrea Rispoli, laterale del Palermo: "Noi dobbiamo solo andare in A. Eravamo primi e abbiamo perso punti per strada, ma è tutta da giocare. Le tre sconfitte? Ci hanno fatto perdere un po’ di certezze, ma è acqua passata, siamo ripartiti. Il big match contro il Frosinone? Abbiamo l’obbligo di giocare per vincere".