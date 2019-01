© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il giocatore del Palermo Andrea Rispoli, ha analizzato la pesante sconfitta patita in casa della Cremonese ed ha parlato anche di futuro, ecco quanto raccolto da TuttoPalermo.net: "Questa sconfitta non ci voleva, dispiace tante. Onore ai nostri tifosi che sono venuti ad inneggiarci a Cremona con questo freddo. Siamo consapevoli che questa squadra è forte e dobbiamo ripartire. Mercato? La mia volontà è quella di dare tutto per questa maglia, non voglio parlare di mercato dopo questa sconfitta. Penso sempre al presente, sono da tanti anni a Palermo e sono felice di essere in questa squadra. Cerco di fare tutto per portare i rosanero in Serie A".