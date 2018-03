Palermo, Rispoli: "Le partite finiscono quando l'arbitro fischia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Rispoli, difensore del Palermo, commenta così in zona mista la gara pareggiata per 2-2 contro il Novara: “Bisogna fare più attenzione, senza cullarsi nei momenti importanti, cercando di stare più attenti - ha esordito -. Le partite finiscono quando l'arbitro fischia, gli ultimi minuti sono ancor più importanti. Penso che, a prescindere dalla classifica, bisogna vincere le partite. Questa è la cosa più importante, che ti permette di stare più in alto. C'è rammarico per i due punti persi, ma torniamo a casa da Novara con delle idee, perché non è semplice ribaltare una partita dopo essere andati sotto. La forza di questa squadra è la capacità di reagire, ma nei finali di gara bisogna stare più attenti, quando c'è meno lucidità. Questa piazza mi sta dando tanto e io ho l'obbligo di dare tutto me stesso per riportare Palermo in Serie A. Per me la cosa importante è tornare in Serie A, lo faccio con tutto il mio cuore e il mio impegno”, ha concluso.