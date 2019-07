Palermo, Rispoli: "Potevamo far grandi cose, e invece è finita male"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Mi vedo in un club che vuole crescere e mi trasmetta serietà. Aspetto di parlare col mio procuratore Tullio Tinti e poi deciderò".

Spal, Lecce, Benevento: queste alcune delle squadre che lo hanno puntato. Ma Andrea Rispoli, capitano del Palermo, non fa nomi, anzi, dalle colonne del Corriere dello Sport si concentra solo su quella che è stata la lunga avventura in rosanero:

"Palermo provoca in me un enorme rammarico. C'erano le possibilità di fare grandi cose, invece guardate come è finita. [...] Negli anni ho avuto diverse opportunità, il Torino su tutte, ma Zamparini voleva tenermi a ogni costo. E io non sentivo l'esigenza di andare via perché a Palermo stavo bene. Anche in B impegno e voglia non sono mai mancate perché volevo tornare su. E poi gli episodi per cui abbiamo perso la A, con la finale di Frosinone macchiata da quanto tutti hanno visto e quest'anno il peso di sapere che la nostra promozione era linfa per il club perché solo la A poteva risistemare le cose".

Una nota a quello che è stato anche a livello societario: "Non cerchiamo alibi ma di certo le perplessità su quanto stava accadendo erano forti. Ne succedevano di tutti i colori ma comunque sia noi i playoff li avevamo conquistati. Gli inglesi, poi Arkus, troppe incertezze e chiacchiere. L'unico nostro vero punto di riferimento è sempre stato Rino Foschi, che fino a che c'è stato è andato oltre i suoi compiti".