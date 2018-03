Palermo, Rispoli: "Siamo sulla strada giusta per la Serie A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Palermo Andrea Rispoli ha parlato in conferenza stampa tornando sulla vittoria contro il Frosinone: “La prestazione di domenica è servita a dare un segnale importante specialmente dopo l'andamento delle ultime gare che non era stato dei migliori. In Serie B sappiamo che si possono sempre incontrare delle difficoltà, ma sta a noi trovare le soluzioni per colpire gli avversari nei loro punti deboli e solo con il lavoro costante durante la settimana possiamo farlo e continuare a d avere brillantezza fino alla fine. - continua Rispoli come riporta Tuttopalermo.net - Novara? Dobbiamo fare tesoro della sconfitta dell'andata e riprenderci quanto perso anche se mancheranno tanti calciatori importanti a causa delle Nazionali, ma chi ha giocato poco avrà una chance importante per giocare e mostrare il suo valore. Dopo queste due vittorie sentiamo di aver ripreso il giusto cammino verso la Serie A, mancano 13 gare e siamo fiduciosi. Non dobbiamo pensare alle squadre che ci precedono ma dobbiamo concentrarci su noi stessi partita dopo partita, non ci fissiamo un obiettivo come primo o secondo posto, pensiamo soltanto a lavorare sodo".