Palermo, rispuntano Follieri e una cordata USA

Per il Palermo, dopo l’addio di Richardson e Treacy, si rifanno sotto due vecchie conoscenze per l’acquisto del club. Uno è Raffaello Follieri che questa volta funge da portavoce di alcuni investitori dell’Est Europa, l’altro è un gruppo statunitense che la scorsa estate aveva avviato i contatti con Zamparini senza poi arrivare alla chiusura. Infine ci sarebbe sullo sfondo anche una cordata di italiani. Sia Follieri sia gli americani hanno già avviato i contatti con gli inglesi – Richardson e Treacy per l’appunto – con i secondi che al momento offrirebbero maggiori garanzie anche se i tempi per una chiusura non saranno brevi viste tutte le verifiche finanziarie e sul meccanismo societario che sta dietro il Palermo che vanno fatte. Dall’altro lato però, come riporta La Gazzetta dello Sport, il tempo invece stringe perché c’è il fortissimo rischio di un -2 in classifica.