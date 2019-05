Fonte: mediagol.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Palermo Delio Rossi ha analizzato in conferenza il pari casalingo dei rosanero con lo Spezia: "Nel primo tempo, pur con degli errori, non abbiamo fatto male ma siamo stati puniti oltremisura. Nel secondo tempo siam venuti meno come distanze, non siamo stati bravi a gestire la situazione di vantaggio e abbiamo preso ingenuamente il gol del pareggio. Play-off? La situazione è questa, bisogna prenderne atto. Avrà la meglio chi avrà l’ambiente più sereno. Approccio della squadra? Io non ho la sensazione che non ci sia la cattiveria giusta. Ogni calciatore deve metterla, non penso ci siano leader che possano trascinare gli altri. La forza devo dargliela io. Io non ho la sensazione che questa squadra non voglia fare, piuttosto non ci riesce".