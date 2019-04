Palermo, Rossi: "Non so se il pari ci allontana dalla promozione diretta"

Fonte: mediagol.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Palermo Delio Rossi ha analizzato in conferenza il pari esterno dei siciliani sul campo del Livorno: "Sono qui da tre giorni, per adesso si può parlare del fatto che sto conoscendo la squadra, non di più. Nella partita ci sono stati parecchi episodi, abbiamo fatto diversi errori. Non so se il pareggio ci allontana dalla promozione diretta, io non penso a questo, bisogna prendere questo pareggio semplicemente come tale. Prendo quello che di discreto abbiamo fatto, nessun altra valutazione. Abbiamo fatto cose buone e abbiamo sbagliato anche tanto, perché nel calcio gli errori si fanno. Se mi hanno chiamato evidentemente non era tutto rose e fiori, adesso bisogna solo lavorare".