Palermo, Rossi verso l'addio: Iachini in pole per la panchina

L’edizione odierna de La Repubblica si concentra sulla situazione del Palermo. Il progetto della nuova proprietà è pronto a prendere il via, col piano industriale per cercare il rilancio del club sia dal punto di vista economico-finanziario che da quello sportivo. Proprio per quanto riguarda quest’ultimo aspetto il tutto sarà demandato all’attuale direttore generale, Fabrizio Lucchesi, il quale ha già dettato le linee guida: “La nuova squadra sarà formata da un gruppo giovane e da giocatori disposti a tagliarsi l’ingaggio per sposare la causa rosanero“.

La panchina - In panchina non ci sarà più Delio Rossi che non rinnoverà il proprio contratto con il club rosanero. I nomi più caldi per sostituirlo sono quelli di Giuseppe Iachini ed Eugenio Corini, con il primo in vantaggio. Sullo sfondo anche le ipotesi Giovanni Tedesco e Francesco Guidolin.