Fonte: palermocalcio.it

© foto di Federico Gaetano

Il calciatore Ivaylo Chochev questa sera in occasione della gara Bulgaria-Montenegro ha abbandonato il campo per infortunio. Il responsabile sanitario Cristian Francavilla si è subito messo in contatto con lo staff sanitario della Nazionale Bulgara: il centrocampista si è già sottoposto ad una risonanza magnetica che ha evidenziato una frattura alla rotula destra e nella giornata di domani si sottoporrà ad un nuovo esame strumentale per quantificare il danno tendineo e, di conseguenza, definire con precisione il tipo di trattamento chirurgico e la prognosi.