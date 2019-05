Palermo, S. Tuttolomondo: "Ripianeremo tutti i debiti. Pronti 10 milioni"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Non solo Walter, anche Salvatore Tuttolomondo – rappresentante della Arkus Network – ha parlato quest’oggi in conferenza stampa della nuova avventura della sua società con il Palermo calcio spiegando la struttura del gruppo: “La nostra holding si occupa principalmente di turismo, ma abbiamo attività anche in altri settori e prevediamo che entro il 2020 il nostro fatturato ci porterà a raggiungere, nel solo turismo, 200 milioni di euro. - continua Tuttolomondo come riporta Mediagol.it - Palermo? Noi siamo la parte più ingombrante di un’operazione finanziaria che vede anche tanti soci minoritari tutti made in Italy. Sono pronto a confrontarmi con questo progetto collettivo. Il piano industriale è legato all’accordo di closing, il 3 maggio abbiamo sottoscritto il capitale sociale e versato 1,2 milioni di euro. Entro il 3 giugno ci siamo impegnati a ripianare tutti i debiti e sono altri 4 milioni circa, che uniti a quelli precedenti sommano 5 milioni. Ripianteremo tutti i debiti tributari del Palermo Calcio, metteremo con le nostre forze senza terzi investitori una somma che arriverà al totale di 10 milioni dunque”.