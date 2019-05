© foto di Francesco Paolo Palazzo/TuttoPalermo.net

Dai microfoni di SkySport arrivano altre parole di Salvatore Tuttolomondo, neo patron del Palermo, nel giorno dell'insediamento ufficiale in Sicilia: "La nostra è una scommessa imprenditoriale nella quale crediamo perché abbiamo i mezzi e le capacità per affrontarla. Le nostre capacità economiche sono pubbliche, davanti agli occhi di tutti attraverso i bilanci delle nostre società. Altri soci? Come ho già detto siamo aperti a tutti colori che abbiano voglia di scommettere assieme a noi nel rilancio di questo antico e blasonato club".