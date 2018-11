© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Alessandro Salvi, esterno del Palermo, ha parlato del suo momento e di quello della formazione siciliana in conferenza stampa. "Ci avviciniamo alla partita di domenica con entusiasmo e tanta voglia di fare. Non è una gara che decide la stagione. La cosa importante per noi è vincere con qualsiasi tipo di avversario. Il mister ci trasmette le sue idee di calcio e la sua impronta si vede. Sappiamo di non dover mai mollare in ogni partita e questo è un concetto che ci ha trasmesso proprio lui. Il mister in queste partite è stato molto bravo a ruotare quasi tutti i giocatori in organico. Ci aspettano tre partite difficili per il blasone delle squadre che andremo ad affrontare. Dobbiamo pensare intanto alla gara di domenica. Vincere sicuramente aumenterebbe la nostra autostima. Domenica affronteremo una squadra tosta e in salute. La concorrenza con Rispoli? Io sono contento che lui sia rimasto. Avere in squadra un giocatore forte come lui è importante per noi. Non c’è alcuna rivalità tra noi", le parole del calciatore rosanero. Il Palermo, intanto, domenica affronterà il Pescara.