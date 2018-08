Palermo, Salvi: "Non sono soddisfatto della mia prova, dovevo segnare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'esterno rosanero Alessandro Salvi ha analizzato il pari a reti bianche esterno contro la Salernitana ai microfoni di DAZN: "Per le occasioni da gol create magari meritavamo qualcosa in più. Non siamo stati precisi sotto porta, dobbiamo fare mea culpa e cercare di vincere la prossima partita. Nel secondo tempo si sono alzati di più e siamo andati in difficoltà, la condizione fisica non era ottimale essendo anche la prima giornata. Vedo la squadra in crescita. Serie B a diciannove squadre? Avremo qualche partita in meno e delle energie in più. Vediamo cosa deciderà la Lega. Non sono soddisfatto della mia prova, dovevo far gol e far vincere la squadra, ci proverò la prossima".