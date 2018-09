Palermo, Salvi: "Squadra più forte di quella dello scorso anno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Salvi, esterno destro del Palermo, ha parlato quest'oggi in conferenza stampa. "Da avversario non è stato facile per me affrontare il Palermo nella passata stagione. Quest’anno questa squadra credo sia ancora più forte di quella dello scorso anno. Sono dell’idea che lavorando con il tempo, ci possiamo togliere grandi soddisfazioni. Il gol? Non ci sono dubbi è mio, l’ho toccata su un tiro-cross di Trajkovski. Non sempre possono segnare gli attaccanti e dunque è importante che ci sia anche il contributo di difensori e centrocampisti. Sono felice del fatto che sia rimasto Rispoli. In questo modo la squadra è ancora più forte. Siamo un gruppo che deve raggiungere un grande obiettivo. L’abbraccio a Tedino? È un segnale di unione ed è la dimostrazione che crediamo in ciò che facciamo. Con un gruppo coeso possiamo fare grandissime cose. Giocare a sinistra? Nasco come esterno destro ma anche nella passata stagione ho giocato alcune partite a sinistra. Per me dunque non ci sono problemi in tal senso, l’importante è dare il proprio contributo alla squadra. Considerata anche la mia età, Palermo è un’occasione d’oro. Quando è arrivata la chiamata dei rosanero la gioia è stata indescrivibile e voglio ripagare la fiducia della società", le parole riportate dal profilo Twitter del club siciliano.