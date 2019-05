Palermo salvo: per le retrocesse 500mila euro in meno in cassa

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC che ieri ha riportato in Serie B il Palermo (con 20 punti di penalizzazione nella stagione appena conclusa) dopo che in primo grado i rosanero erano stati retrocessi all'ultimo posto e condannati alla Serie C tocca da vicino anche le casse del Carpi e delle altre tre retrocesse (Padova, Foggia e una fra Venezia e Salernitana). La salvezza dei siciliani va infatti a modificare la distribuzione del cosiddetto paracadute per le retrocesse (5,5 milioni da dividersi in quattro) con i quattro club che incasseranno così mezzo milione di euro meno di quanto avrebbe incassato se la Corte d'Appello non avesse ribaltato la decisione di primo grado. In quel caso infatti i 5,5 milioni se li sarebbero spartiti in tre col Palermo che sarebbe stato tagliato fuori. Lo riporta La Gazzetta di Modena.