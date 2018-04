Palermo, si ferma Nestorovski: comunicato anche su Dawidowicz

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non arrivano buone notizie per i tifosi del Palermo: oggi sia Ilija Nestorovski che Pawel Dawidowicz si sono sottoposti ad accertamenti per chiarire l'entità dei rispettivi infortuni. E pochi minuti fa il club rosanero ha diramato i seguenti comunicati.

Il giocatore Ilija Nestorovski si è sottoposto in data odierna ad una risonanza magnetica che ha evidenziato la lesione di secondo grado del bicipite femorale sulla giunzione mio-tendinea della gamba destra. Il calciatore ha iniziato il trattamento fisioterapico specifico della lesione.

Il giocatore Pawel Dawidowicz si è sottoposto in data odierna ad una risonanza magnetica che ha evidenziato l'elongazione muscolare del terzo medio del bicipite femorale della gamba destra. Il calciatore ha iniziato il trattamento fisioterapico specifico del caso.