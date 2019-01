© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Attraverso il sito ufficiale del Palermo, la Sport Capital Group Investments Ltd (società interamente controllata da Sport Capital Group Holdings Ltd) comunica di aver completato le seguenti operazioni:

- L'incorporazione di Palermo Football Club SpA, che ora è proprietaria del 100% delle azioni della U.S. Città di Palermo SpA.

- L'acquisizione del 100% delle azioni di Mepal Srl, titolare del marchio e del progetto del nuovo stadio della Città di Palermo.

Sport Capital Group Holdings Ltd ha sottoscritto e versato un aumento di capitale di 15 milioni di sterline in Sport Capital Group Investments Ltd come precedentemente annunciato.

Ulteriori comunicazioni verranno fornite a tempo debito dall’ufficio stampa dell’azienda.