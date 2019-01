Palermo, Stellone: "A Cremona per rifarci. Mercato? Non c'è fretta"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il tecnico del Palermo Roberto Stellone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Cremonese soffermandosi sulla vicenda legata all’ex patron Zamparini: “Posso solo dire che a livello umano gli siamo vicini, dispiace per la notizia che abbiamo ricevuto. Io e il mio staff gli siamo vicini”.

Poi l’allenatore sposta l’attenzione sulla gara: “Per la seconda volta ci troviamo in emergenza, un cosa che non era mai capitata. Quando mancano sette calciatori le scelte sono sempre meno scontate e dobbiamo provare a mettere in campo gli undici giusti per vincere la partita. Dobbiamo reagire resettando la sconfitta della scorsa settimana perché affrontiamo una squadra che punta ai play off e che fa molto bene in casa. Avevamo detto che ci sarebbero stati momenti più complicati, mi rode aver perso contro la Salernitana avendo visto anche gli altri risultati ma non è un dramma. Andiamo a Cremona per rifarci. - continua Stellone come riporta Mediagol.it - L’emergenza che c’è oggi non ci sarà più fra 20 giorni quindi non dobbiamo per forza prendere un giocatore visto che recupereremo tutti a breve a partire da Aleesami. Il direttore comunque sta valutando tutto per capire se servirà migliorare questa rosa. Stiamo inoltre valutando un ragazzo norvegese che sembra avere qualità. Si chiama Niklas Gunnarsson, è un classe ‘91 che può giocare sia come terzino sia come centrale e che ha militato nel Djungarden in Svezia”.