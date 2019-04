© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Queste le dichiarazioni di Roberto Stellone, tecnico del Palermo, riportate da Mediagol dopo la sconfitta contro il Pescara. "Dispiace molto per la prestazione, volevamo fare risultato ma non ci siamo riusciti. I ragazzi hanno dato tutto, ci stava stretto anche il pareggio. Potevamo fare anche un balzo in avanti in classifica. Il risultato comunque non ci deve abbattere e adesso dobbiamo lavorare in vista della gara col Verona. I punti che abbiamo perso oggi li dovremo andare a riprendere lunedì, è chiaro che è una sconfitta che a livello mentale può pesare ma adesso tocca recuperare i punti persi”.