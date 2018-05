Palermo, Stellone: “Jajalo importante”. Poi annuncia la formazione

© foto di Francesco Palazzo/TuttoPalermo.net

In vista della gara contro la Ternana, il tecnico del Palermo Roberto Stellone ha parlato alla vigilia in conferenza stampa. “Abbiamo lavorato com'è giusto lavorare quando subentra un nuovo allenatore. Una vittoria col Bari poteva farci affrontare diversamente le prossime tre partite ma nulla è scontato. Abbiamo visto le condizioni fisiche di qualche ragazzo perché comunque non è stata una settimana tipo. Domani giocheranno Pomini, Rispoli, Dawidowicz, Rajkovic, Aleesami, Rolando, Murawski, Chochev, Coronado, La Gumina e Moreo. Jajalo è un giocatore troppo importante per noi, ieri per il primo giorno si è allenato col gruppo. Non possiamo rischiare di perderlo per le prossime due partite o per gli eventuali play-off. Dobbiamo mettercerla tutta per non avere rimpianti nelle prossime gare. Questa squadra può interpretare diversi moduli, tutto dipende da quanto teniamo la palla più in alto. Non possiamo pretendere un calcio champagne perché siamo arrivati qui da poco ma i ragazzi hanno sempre dimostrato un grandissimo impegno. La Ternana ha interpretato tanti moduli quest'anno, bisogna lavorare sui concetti”, ha detto l'allenatore rosanero.