Palermo, Stellone: "Ai punti meritavamo noi la vittoria"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il tecnico del Palermo Roberto Stellone ha analizzato la sconfitta contro la Salernitana, arrivata nel finale di gara. Ecco le parole dell'allenatore rosanero riportate da TuttoPalermo.net: "È stata una partita dove siamo partiti molto bene, dove non abbiamo rischiato niente e potevamo andare con Rispoli in vantaggio di due reti. Nel secondo tempo poi c'è stata una gara equilibrata, ma ai punti meritavamo noi la vittoria. Loro grazie ad una disattenzione hanno trovato la rete decisiva in contropiede. Una sconfitta non meritata, ma che si può stare".

Stellone ha proseguito la sua analisi parlando subito dell'immediato futuro: "Ripartiamo con la stessa voglia di volere fare bene. Nel secondo tempo potevamo fare meglio, non è stata sicuramente la migliore partita del Palermo, però potevamo ottenere la vittoria. Qualcuno forse ha reso di meno, ma ci può stare. Dobbiamo riprenderci subito questi punti persi".

Nel finale spazio anche alla prestazione dei singoli e all'infortunio di Rajkovic, uscito per un problema muscolare al polpaccio: "Andrea (Rispoli, ndr) ha fatto una buona partita, sono contento per lui. Mi dispiace per l'infortunio di Rajkovic, speriamo che non sia nulla di grave. Non si è visto un gioco fluido come in altre partite, però non abbiamo meritato questa sconfitta".