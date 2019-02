© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Brutta sconfitta per il Palermo contro il Crotone. Secca sconfitta allo Scida. Così a fine gara l'allenatore dei rosanero, Roberto Stellone: "Nel primo tempo il Crotone ci ha messo in difficoltà e noi non siamo riusciti a giocare il nostro calcio. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e creato più occasioni”, riporta StadioNews.it. Sull'arbitro: "Peccato per l’arbitraggio che ci ha negato un rigore e non ha visto la punizione sul secondo gol del Crotone. Dobbiamo analizzare meglio gli errori fatti, soprattutto nel primo tempo, ma ripeto abbiamo fatto un bel secondo tempo ed è un peccato aver perso la partita e il secondo posto”.