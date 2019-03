Palermo, Stellone: "Attenti al Cosenza, ma ci servono almeno 5 vittorie"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

L’allenatore del Palermo Roberto Stellone ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cosenza: “Faremo un po' di turn over, ma meno del previsto perché vanno considerati i giocatori infortunati e il fatto che si giocheranno tre gare in una settimana. A Cosenza giocheremo con il 4-4-2, ma non vi dico chi scenderà in campo. Vi annuncio invece che Pomini giocherà a Pescara. Puscas? che ha preso confidenza col campo ed è un attaccante importantissimo anche nell’aiutare la squadra. In questo momento sta meglio di Moreo e dobbiamo sfruttare il suo momento positivo, se avrà recuperato dalle fatiche con la nazionale giocherà sicuramente, Lo Faso invece tornerà molto utile in questo finale di campionato avendo pienamente recuperato. Il Cosenza è una squadra che cambia spesso modulo e ora gioca spensierata visto che il margine di vantaggio sulla zona calda è importante, ha delle qualità e grande grinta. Dovremo essere bravi a non fargli sviluppare il gioco e a non permettere le loro ripartenze visto che in avanti sono molto veloci. - continua Stellone come riporta Tuttopalermo.net - Mancano nove partite e fuori casa dobbiamo trovare minimo due vittorie. Più punti facciamo, prima li facciamo, meno soffriremo nelle ultime partite, ma sono tutte gare difficilissime. Secondo me con 69 punti si va in Serie A diretti e per arrivare a quel traguardo serviranno cinque vittorie e tre pari e noi dobbiamo iniziare fin da Cosenza a conquistare i tre punti”.