Palermo, Stellone avverte: "Crotone squadra in salute"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Stellone, tecnico del Palermo, svela le carte in vista della gara con il Crotone, in programma questa sera (ore 21) al 'Renzo Barbera'. "Chi gioca? Vi dico la formazione ma non il modulo - ha dichiarato il mister capitolino -. Il Crotone è una squadra in salute, reduce da un pareggio in dieci contro undici la scorsa partita contro il Brescia, noi però vogliamo fare risultato. Ecco chi scenderà in campo in ordine sparso; Brignoli, Salvi, Nestorovski, Puscas, Trajkovski, Haas, Rajkovic, Jajalo, Aleesami, Murawski e Bellusci. Dobbiamo curare tutti gli aspetti soprattutto quello della voglia e della determinazione...”