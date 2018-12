Palermo, Stellone: "Bella partita, sul pari abbiamo perso una marcatura"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il tecnico del Palermo Roberto Stellone ha commentato in conferenza stampa il pareggio in casa dello Spezia per 1-1: "E' stata un bella partita, tutt’e due hanno provato a vincere. Nel primo tempo qualche aspetto più positivo da parte nostra, ma lo Spezia gioca bene e anche questa sera lo ha dimostrato. Siamo stati bravi a rispondere colpo su colpo e a trovare il gol, poi quel pareggio in cui abbiamo perso una marcatura - evidenzia Cittadellaspezia.com -. Sia noi che loro abbiamo provato a vincerla, anche lo Spezia ha giocatori di qualità. Le statistiche sono identiche: 500 passaggi noi e 450 loro, anche i tiri sono gli stessi. E’ stata una partita con un grande equilibrio. Certi minuti meglio noi, certi meglio loro. La squadra è la stessa, avevano fatto cinque partite e 8 punti. Noi abbiamo fatto undici partite e 23 punti, è un buon bottino. Sappiamo che non è facile ma i ragazzi stanno rispondendo bene. In casa dobbiamo fare qualcosa di più, in trasferta siamo già la capolista. Da domani pensiamo all’Ascoli".