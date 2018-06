Palermo, Stellone: "Bene il risultato, potevamo sfruttare le ripartenze"

© foto di Federico Gaetano

Ha parlato così Roberto Stellone, allenatore del Palermo, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria nella semifinale playoff contro il Venezia. "Sono contento, abbiamo sofferto visto che il Venezia ha fatto benissimo per tutto il campionato. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, l'unico neo è stato che non siamo riusciti a chiudere prima la sfida. Complimenti al Venezia che ha tentato di riaprire la partita. Secondo me sono state interpretate bene entrambe le fasi. Dopo un quarto d'ora del secondo tempo alcuni calciatori avevano qualche problema fisico, abbiamo dovuto ragionare sul modulo da utilizzare anche per il cambio del Venezia. Abbiamo corso qualche rischio ma potevamo sfruttare qualche ripartenza. Prima del mio arrivo la squadra aveva comunque fatto un ottimo campionato, ho cercato di portare alcuni temi e ringrazio i ragazzi per la voglia e l'applicazione in ogni allenamento".