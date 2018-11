Palermo, Stellone: "Cessione? Dobbiamo restare concentrati sul Verona"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Palermo Roberto Stellone ha parlato in vista della sfida contro l’Hellas Verona soffermandosi anche sulla cessione del club annunciata oggi: “Ho letto qualcosa stamattina, ma adesso dobbiamo concentrarci solo sulla sfida contro il Verona, non ci vogliamo addentrare troppo, è importante, ma non cambia la nostra preparazione alla partita. Pausa? Non si può mai dire se sia arrivata nel momento sbagliato, la sosta serve sempre per recuperare energie e giocatori, abbiamo fatto rifiatare quelli che ne avevano un gran bisogno. Dobbiamo abituarci a non accontentarci mai, a voler vincere sempre e la squadra di allena con determinazione e voglia. Domani anche l’Hellas vorrà vincere, ma noi dobbiamo rispondere scendendo in campo con il veleno negli occhi e portare a casa i tre punti. Bentegodi semi deserto? Non deve cambiare nulla per noi, mentre loro potrebbero avere qualche svantaggio, dobbiamo andare là a giocare con determinazione, senza adagiarci al pensiero che loro sono in crisi. - conclude Stellone – Dobbiamo pensare ad affrontare una gara alla volta senza pensare alla classifica, ma se giochiamo con attenzione e voglia come fatto finora possiamo toglierci tante soddisfazioni”.