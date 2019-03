Palermo, Stellone: "Ci fidiamo di Foschi. Col Venezia giocherà Puscas"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Roberto Stellone, allenatore del Palermo, alla vigilia della sfida con il Venezia è intervenuto in conferenza stampa: "Ogni partita nasconde insidie e, visto l'andamento delle altre, il margine di errore diminuisce. Abbiamo una grande possibilità per fare bottino pieno, se giochiamo con la voglia vista con il Lecce faremo la nostra partita. Giocheremo contro diverse squadre che lotteranno per salvarsi, senza quella voglia diventi una squadra normale".

Sull'attacco: "Il nostro parco attaccanti è importante. Puscas sta bene, ha segnato ed è in ripresa. Giocherà sicuramente dal primo minuto. Poi per il rush finale abbiamo recuperato Nestorovski e questo è importante".

Sulla formazione: "Vista l'assenza di Salvi qualcosa dovrà cambiare. Ma cambio spesso quando le cose non vanno bene o c’è il turno infrasettimanale per fare rifiatare qualcuno. Non dico la formazione dopo quanto accaduto a Crotone, ma posso dire che giocherà Trajkovski

Sulla società: "Ci fidiamo ciecamente di Foschi, che ci ha detto di pensare al campo perché noi siamo tutelati. Sembra brutto dirlo, ma ai ragazzi interessa poco chi è il presidente. La preoccupazione nasce quando non arrivano gli stipendi o arrivano le penalizzazioni. Invece gli stipendi sono stati pagati il mese scorso e lo stesso accadrà per questo mese, ce lo ha garantito il direttore e noi ci fidiamo".