Palermo, Stellone: "Col Venezia cambieremo 4-5 giocatori"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Non ho mai affrontato da calciatore Zenga". Un primo confronto, in Palermo-Venezia, tra l'Uomo Ragno e Roberto Stellone, allenatore dei rosanero che in conferenza stampa presenta la sfida ai lagunari: "Come avevo preannunciato prima della partita di Lecce ci saranno dei cambi nella partita di domani. Questo schema lo seguiremo anche in vista della sfida contro il Carpi. Domani cambieremo quattro o cinque giocatori. Lo facciamo anche per tenere sulla corda tutti. Tra i calciatori che riposeranno ci sarà Rajkovic".

Turnover.

"Quando ci sono degli impegni ravvicinati c’è il rischio di perdere dei calciatori per infortunio. Dobbiamo evitare questo attraverso i cambi e il nostro organico ci permette di fare questo. I cambi in corsa contro il Crotone sono stati importanti e questo è merito dei ragazzi".

L'avversario.

"Il Venezia non vive una classifica fantastica ma con il cambio di allenatore tutti danno qualcosa in più. Loro proveranno a farci lo sgambetto, noi non dovremo sottovalutarli: dovremo essere attenti e concentrati. Dovremo scendere fin dal primo minuto con la voglia di portare a casa il risultato. In questa stagione il Venezia con il cambio di allenatore non ha ottenuto i risultati che sperava. Adesso credo che la squadra abbia ritrovato le motivazioni che prima mancavano”.

Sugli attaccanti.

“Abbiamo un parco attaccanti importanti. Moreo è entrato bene con il Crotone giocando bene anche a Lecce. Ruoterò i miei giocatori in avanti in queste partite. Questa squadra può contare su tante soluzioni dal punto di vista degli schemi. Tutti si stanno impegnando per mettermi in difficoltà nelle scelte".