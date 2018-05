Palermo, Stellone convoca 22 calciatori per la sfida alla Ternana

© foto di Nino Terruso/TuttoPalermo.net

Sono ventidue i calciatori del Palermo convocati da Roberto Stellone in vista del match contro la Ternana in programma domani pomeriggio alle ore 15.00 allo Stadio Libero Liberati e valido per la quarantesima giornata del campionato Serie B. Ecco l'elenco completo:

Portieri: Maniero, Pomini, Posavec.

Difensori: Accardi, Dawidowicz, Fiore, Ingegneri, Rajkovic, Szyminski.

Centrocampisti: Aleesami, Chochev, Fiordilino, Gnahoré, Jajalo, Murawski, Rispoli, Rolando.

Attaccanti: Balogh, Coronado, La Gumina, Moreo, Trajkovski.