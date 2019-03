© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il tecnico del Palermo Roberto Stellone ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Lecce, big match del prossimo turno: “Ogni partita ha una storia a sé, si veniva da tre partite buone dove meritavamo molto di più rispetto a quanto raccolto anche se a Crotone abbiamo fatto malissimo nel primo tempo per poi provare a sistemare le cose senza riuscirci. I margini di errore sono sempre minori e per questo dobbiamo cambiare passo per restare lì in alto per giocarci la Serie A, basta poco per perdere terreno. Siamo superiori sulla carta, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo, comunque non siamo scarsi ora e non eravamo fenomeni prima, dobbiamo solo cercare di rimetterci in carreggiata. - continua Stellone come riporta Tuttopalermo.net - Domani ci sarà un po' di turnazione con quattro-cinque giocatori che ruoteranno, in difesa torneremo a giocare a quattro visto il modulo con cui gioca il Lecce. Contro i salentini ci saranno momenti in cui si dovrà soffrire, ma lo sappiamo. Gunnarsson? Niklas l'ho visto poco per i problemi che sapete. Può ricoprire diversi ruoli ma ancora non è pronto. Si sta allenando in maniera continuativa da due giorni. Ha una buona forza fisica e se si allenerà bene potrà risultare utile".