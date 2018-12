© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Conferenza stampa per Roberto Stellone, tecnico del Palermo. Domani per i rosanero è in programma il match al 'Barbera' contro il Livorno: "Nestorovski è tra gli indisponibili. Ha avvertito fastidio al polpaccio, faremo gli esami e vedremo. Domani non sarà della partita. Abbiamo delle alternative. Domani intanto a centrocampo rientrerà Jajalo. Vicende societarie? Sono importanti, le seguiamo ma domani abbiamo una partita molto importante e dobbiamo rimanere concentrati. Il Livorno? Ho già in testa come giocheremo le prossime partite. Ruoteremo i giocatori in organico, per gestire al meglio le energie. Domani non dobbiamo giocare con sufficienza. Affrontiamo un avversario reduce da una vittoria e dovremo affrontarlo con la giusta concentrazione. Dovremo essere bravi a leggere ogni situazione e nel vincere i vari duelli nel corso della partita. Sarà una partita fondamentale considerato anche i possibili vantaggi in termini di classifica che potremmo ottenere dalle altre partite. Trajkovski? Lui stava facendo bene anche prima del mio arrivo. Adesso sta continuando a fornire un ottimo contributo ma da lui voglio sempre qualcosa in piu".