Palermo, Stellone: "Domani in campo per vincere, senza calcoli"

Il tecnico del Palermo Roberto Stellone ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani contro il Frosinone, gara di ritorno della finale dei play off, spiegando di non pensare al fatto di avere a disposizione due risultati su tre: “Alla squadra ho già comunicato lo stile di gioco che impiegheremo domani in modo da innescare i giusti meccanismi fra di loro e sanno già chi scenderà in campo. Dobbiamo fare la gara della vita senza pensare che abbiamo due risultati a disposizione, ma scendendo in campo per vincere come faranno del resto i giocatori del Frosinone. Ho chiesto di aumentare la concentrazione perché quella di domani sarà una partita diversa rispetto all'andata e non importa che sia una bella gara, è più importante la sostanza che la forma. - continua Stellone come riporta Tuttopalermo.net - Frosinone? Lo rispettiamo perché ha molti buoni giocatori, che giocavano in Serie A fino a pochi anni fa. Chochev e Bellusci? Li valuterò domani mattina e vedrò se verranno in panchina o meno”.