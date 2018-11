Palermo, Stellone: "Domani ne cambierò 5-6. Ci sarà da lottare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Palermo Roberto Stellone ha parlato in conferenza stampa ha parlato della sfida contro il Cosenza in programma domani annunciando un turn over piuttosto ampio: “ Domani cambierò tra i 5 e i 6 giocatori, non per bocciature ma perché questa gara fa parte del quartetto di gare che abbiamo disputato negli ultimi 15 giorni. Questo rientra nel turn over che avevamo pianificato, la rosa ce lo permette. Nestorovski? Tutti gli attaccanti vivono momenti più o meno belli durante la stagione, magari quest'anno cambierà il suo trend e segnerà non solo in autunno. - continua Stellone - Veniamo da un momento positivo e quindi dovremo cercare la vittoria contro un avversario che verrà a giocarsi la gara e proverà a non perdere. Loro hanno cambiato diversi moduli ultimamente e noi dovremo essere bravi a capire come cercheranno di affrontarci e agire di conseguenza. Il campionato di B è complicato, le squadre che affrontano il Palermo cercano sempre di dare di più, il massimo e se non sei bravo a sbloccarle rischi di incappare in una brutta giornata. Questa squadra per la rosa che ha e per la piazza che è non può non ambire alla promozione diretta, ma questo potrebbe anche non bastare e quindi dobbiamo scendere in campo consapevoli che ogni partita è una lotta".