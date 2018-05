Palermo, Stellone: "Domani non sarà decisiva. Ma vogliamo i 3 punti"

© foto di Nino Terruso/TuttoPalermo.net

Il tecnico del Palermo Roberto Stellone ha parlato alla vigilia della sfida contro il Cesena spiegando di non ritenere questa gara decisiva per il campionato e la promozione diretta in Serie A: “Domani non si può decidere il campionato, ma qualcosa può cambiare e per questo dobbiamo pensare a noi e cercare di vincere contro un Cesena che non è ancora matematicamente salvo. Solo dopo daremo un'occhiata alle sfide di Frosinone, Venezia e Parma. Penso che possa succedere di tutto in ogni partita che si giocherà domani, l’Entella si sta giocando la salvezza e spesso le partite sono decise dagli episodi. Parma? Non ci devono interessare le polemiche, dobbiamo solo portare a casa i tre punti e non avere rimpianti. Noi daremo il massimo per farlo davanti a un'importante cornice si pubblico. L’apporto dei tifosi è fondamentale, la spinta ti dà sempre qualcosa in più e la prima gioia nostra è quella di regalare questa vittoria e la promozione diretta a loro. - continua Stellone come riporta Mediagol.it - Domani voglio vedere una squadra avvelenata per la conquista della posta in palio, bisogna difendere e attaccare tutti assieme e appena si recupera la palla voglia che si guardi avanti per lanciare i notri attaccanti, senza buttare via la palla”.