Palermo, Stellone: "Domani servirà grande spirito di sacrificio"

Il tecnico del Palermo Roberto Stellone ha presentato così la sfida di domani contro il Pescara: “Domani servirà una prestazione attenta. Sarà una partita nella quale proveremo a portare i tre punti a casa fin dal primo minuto. eniamo da un periodo molto positivo. Sarà una partita prestigiosa visto che affrontiamo la prima in classifica. Dovremo affrontarli con equilibrio e rabbia. Vincere potrebbe essere importante anche per la classifica considerati anche i risultati maturati oggi. Sarà una partita importante ma non fondamentale. La mia partenza positiva? Non mi interessano questo genere di statistiche, ma faccio più attenzione a quelle relative alla squadra. Domani sarà importante l’attenzione e la capacità di vincere i duelli. Certamente vogliamo vincere la partita. Per il tipo di organico in nostro possesso possiamo interpretare più moduli. Potremo partire in un modo cambiando in corsa in base all’evoluzione della partita. Servirà spirito di sacrificio da parte di tutti perché affronteremo una squadra forte. Noi però non siamo da meno”, ha concluso.