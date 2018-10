Palermo, Stellone: "Felice per la vittoria. Puscas? È un giocatore davvero forte"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Stellone, tecnico del Palermo, ha analizzato la vittoria casalinga ottenuta per 1-0 contro il Crotone. Ecco le sue parole in sala stampa riportate da Tuttopalermo.net: "Sono felicissimo per la vittoria, i 3 punti danno morale ed entusiasmo. Siamo partiti molto bene nella prima mezz'ora. Forse dovevamo essere più precisi nei tiri sotto la porta avversaria. Abbiamo subito solo due tiri nello specchio della nostra porta e quattro totali. Siamo stati bravi ed abbiamo concesso davvero poco".

Il tecnico dei rosanero ha commentato anche la prestazione di Nestorovski e Puscas: "Oggi ha fatto una partita ottima e George si è impegnato, anche se non ha fato bene come Nestorovski. Però è un giocatore forte e dobbiamo metterlo noi in condizione di metterlo al massimo. Sono soddisfatto per entrambi", ha concluso Stellone.