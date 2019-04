© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Raggiante il tecnico del Palermo, Roberto Stellone, dopo la vittoria contro il Benevento. Ecco le sue parole in sala stampa: "Partita bella e vittoria importantissima. Nel primo tempo è stata molto equilibrata come riportato anche dalle statistiche: siamo stati bravi a sbloccarla e poi a raddoppiare nella ripresa. Non è stato facile contro un Benevento forte che si giocava il tutto per tutto. Alla fine ci siamo chiusi dopo il gol e abbiamo sofferto. Forse loro avrebbero meritato qualcosa in più per le parate fatte da Brignoli. Il Benevento non è fuori dalla lotta per la promozione diretta ma certo dopo stasera la strada si fa più difficile", riporta BeneventoIamCalcio.it.