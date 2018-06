Palermo, Stellone: "La Serie A è l'unica cosa che conta"

© foto di Nino Terruso/TuttoPalermo.net

Il tecnico del Palermo Roberto Stellone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara d'andata dei play off contro il Venezia: “Affronteremo una squadra molto tosta che nel corso del campionato ha espresso un ottimo calcio e messo in campo tanto cuore. Contro il Perugia ha vinto meritatamente e quindi serve un grande rispetto nell'affrontarla. Noi però non dobbiamo fare calcoli e giocare come sappiamo in questi 180 minuti che abbiamo davanti. Conta molto la condizione fisica e mentale del gruppo, ovviamente anche gli episodi cambiano le partite, sono tutti aspetti importanti. Certamente arriviamo a questa gara molto concentrati, anche nelle ultime 4 partite noi siamo cresciuti molto. - continua Stellone come si legge su Tuttopalermo.net - Rolando, Nestorovski e Coronado hanno recuperato la forma fisica e dunque saranno arruolabili. Sia La Gumina che Nestorovski sono due giocatori con caratteristiche diverse e se schierati assieme possono fare molto bene. Per fortuna avendo recuperato tutti in attacco ho l'imbarazzo della scelta, per il modulo però deciderò a ridosso della gara. Serie A? È l'unica cosa che conta per me, il contratto è un fattore relativo”.