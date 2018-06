Palermo, Stellone: "La squadra è pronta, non dobbiamo fare calcoli"

© foto di Federico Gaetano

Ha parlato così Roberto Stellone, tecnico del Palermo, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Venezia. "Non dobbiamo fare calcoli, dobbiamo pensare a fare la partita e cercare di far gol perchè se cerchi di mantenere il pari rischi fino alla fine. Non dobbiamo nemmeno subire ripartenze. Non è stata una bocciatura per Moreo e Fiordilino, pensiamo che questi siano gli undici giusti per affrontare questa partita e per offendere di più con un pizzico in più di qualità. Dobbiamo essere bravi a leggere le situazioni, abbiamo lavorato su tutti gli aspetti e la squadra è pronta. Abbiamo recuperato giocatori importanti, la settimana in più ci ha permesso di recuperare energie come dimostrato nella partita di Venezia".