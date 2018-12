Palermo, Stellone: "Media punti da A, ma occhio allo Spezia. Embalo ok"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

L'allenatore del Palermo Roberto Stellone ha presentato così in conferenza stampa la gara di domani contro lo Spezia: "Embalo ha recuperato ed è tornato con la squadra. È una carta che ci giocheremo dall’inizio o a partita in corso nelle prossime uscite. Struna fa parte degli indisponibili e non ci sarà domani. Vedo una squadra forte che in questo ultimo periodo magari ha pareggiato qualche partita in più. Restiamo una delle squadre che sta meglio in questo campionato. La media punti da quando sono arrivato è importante e se mantenuta può valere la Serie A. Ci interessa essere equilibrati e costanti. Affrontiamo una squadra che gioca bene e ha ottime individualità".

Sullo Spezia: "In casa lo Spezia proverà a vincere. Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, sempre con la voglia di portare a casa il risultato. Durante la partita possiamo anche variare l’assetto tattico, cosa che abbiamo già fatto in passato. Il nostro organico ci permette di poter gestire più soluzioni. Siamo concentrati sulla partita di domani".

Sul mercato: "Il direttore Foschi è molto bravo ed è lui che si occupa del mercato. L’obiettivo nostro è fare più punti possibili".

Sul turn-over: "Le scelte di domani non rappresentano delle bocciature per chi non partirà dall’inizio. Non ho mai visto la squadra giocare o allenarsi con sufficienza. Ho visto sempre la solita attenzione da parte di tutti".

Sul primato: "Tutti gli avversari scendono in campo con la voglia di battere la prima in classifica. Dobbiamo essere più forti anche di questo. Domani dovremo scendere in campo con la voglia di portare a casa i tre punti fin dal primo minuto".