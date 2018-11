Palermo, Stellone: "Nessuna distrazione dalla vicende extra-campo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Palermo Roberto Stellone alla vigilia della sfida contro il Benevento ha parlato in conferenza stampa affrontando anche i temi extracalcistici che vedono i rosanero protagonisti: “Penso che le partite si giocano senza farci coinvolgere dagli eventi extracalcistici, sono sicuro che la squadra scenderà in campo per allungare in classifica . Ho visto i giocatori allenarsi e dare tutto in questi giorni, non c’è stato alcun calo e non dobbiamo crearci alibi. - continua Stellone come riporta Tuttopalermo.net - Non ci vogliamo fermare, anche se adesso affrontiamo una squadra che fino allo scorso anno giocava in serie A, con in panchina un allenatore molto bravo. Dobbiamo scendere in campo con la rabbia che avevamo alla fine della sfida contro il Frosinone perché le ultime partite ci hanno fatto capire che bisognerà lottare fino alla fine per i primi posti. Dobbiamo fare più punti possibile per stare tranquilli qualora arrivasse un periodo negativo, cosa che succede a tutte le squadre nel mondo. Il Benevento verrà qui per provare a vincere e avvicinare la vetta e noi dobbiamo limitare al minimo gli errori e le disattenzioni".