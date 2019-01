© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il Palermo cade a Cremona e rischia di perdere la vetta in B. Questo il sunto dell'analisi in conferenza di Roberto Stellone, riportato da ilovepalermocalcio.com: "Nel primo tempo abbiamo chiuso sotto ma per le occasioni avute potevamo fare di più. Nel secondo tempo loro hanno vinto molti duelli e il 2-0 ha chiuso la gara. Noi eravamo in emergenza ma complimenti alla Cremonese che ha giocato una ottima partita. Noi non dobbiamo fare drammi".