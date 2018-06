Palermo, Stellone: "Non adagiamoci sull'idea che ci basti un pareggio"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Palermo Roberto Stellone ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Venezia: “Sarà importante capire i vari momenti della gara, quando attaccare, quando temporeggiare o magari difendere. Di certo non va sottovalutato l'impegno visto il pareggio dell'andata contro un Venezia che si è dimostrato bravo a difendere e colpire in contropiede. All'andata abbiamo giocato bene, ma comunque farò dei cambi rispetto alla formazione perché qualcuno ha bisogno di rifiatare. Passare il turno significa vincere la partita non solo pareggiarla, non vorrò subire rischi e soffrire fino alla fine, anche se abbiamo due risultati su tre per qualificarci alla finale. Però se ci adagiamo su questo pensiero rischiamo di subire un contraccolpo se non peggio. - continua Stellone come riporta Tuttopalermo.net - Lo spirito di squadra è fondamentale visto che abbiamo molti giocatori a disposizione è importante che chiunque dia il proprio apporto alla squadra. Coronado? Non credo abbia subito un contraccolpo psicologico per le occasioni sbagliate, anzi lo vedo molto bene fisicamente e pronto a dare il suo contributo. Nestorovski scalpita per giocare e lo vedo molto sicuro e carico. Tifo? Il Barbera domani ci darà una mano speciale, darà un contributo fondamentale per 90 minuti”.