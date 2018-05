Palermo, Stellone: "Non esiste rischiare di non vincere gare del genere"

© foto di Federico Gaetano

Roberto Stellone, allenatore del Palermo, ha così parlato a Sky Sport dopo la vittoria dei rosa-nero sul campo della Ternana: "È una vittoria importantissima. Abbiamo fatto 80' di buon livello dove abbiamo creato tantissimo e potevamo fare più gol. Abbiamo sofferto i primi cinque minuti ma poi ci siamo sistemati bene ed abbiamo fatto una grande partita. Purtroppo, come col Bari, abbiamo avuto cinque-sei giocatori con i crampi. Potevamo chiuderla con Trajkovski ma non ci siamo riusciti, dopo quindi abbiamo avuto paura. Non so se è un fattore fisico o psicologico ma non esiste rischiare di non vincere una partita del genere. Al di là della vittoria c'è stata una prestazione importante di tutti, se mettiamo da parte gli ultimi dieci minuti. Ne parlerò abbastanza lunedì. Certe cose non devono succedere ma ci lavoreremo. Ho avuto risposte importante da tutti: lo stesso Coronado non ha fatto una partita fantastica ma si è sacrificato. Se anche lui lo fa siamo sulla buona strada. De Canio? Ci siamo fatti l'in bocca al lupo e salutati. Mi ha fatto i complimenti".