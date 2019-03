Palermo, Stellone: "Pareggio? È stato un risultato giusto"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Roberto Stellone, allenatore, del Palermo, ha analizzato il pareggio contro il Cosenza. Ecco le sue parole in conferenza stampa: "Non c’è stato alcun calo della squadra nel secondo tempo. Nei primi quarantacinque minuti di gioco siamo andati in vantaggio soffrendo però il possesso palla del Cosenza, che ha poi trovato la rete del pareggio. Nel secondo tempo abbiamo rischiato solo in occasione dell’azione creata da Embalo, con Brignoli che non è stato mai impegnato. Piuttosto siamo stati noi a osare per provare a vincere la partita. Nel primo tempo hanno fatto meglio loro nel secondo noi, per questo il pareggio è giusto. Abbiamo provato anche in dieci uomini a vincere la partita ma non ci siamo riusciti. Alla fine va bene così. A prescindere dall’avversario che si affronta pareggiare non fa mai piacere, ma abbiamo giocato contro una squadra che sta facendo un buon campionato. Sapevamo che avremmo potuto soffrire il loro palleggio ma potevamo fare qualcosa di più in contropiede, trovando magari la rete del 2-0 che avrebbe cambiato la partita. Possiamo fare meglio ma sono soddisfatto della prestazione e quello ottenuto oggi è un buon punto”.