© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Successo importante per il Palermo che con l'1-0 al Verona avvicina a -1 il Lecce. Questo il commento in conferenza stampa del tecnico rosanero Roberto Stellone: "Abbiamo fatto una partita fantastica sotto tutti gli aspetti. Vittoria meritata contro una grande squadra. Il rammarico è stato solo di non avere chiuso la gara. Questa vittoria vuol dire tanto, per la classifica e per il morale. Tutti hanno fatto molto bene. Moreo è uscito perché non ci vedeva più di quanto era stanco - evidenzia TuttoPalermo.net -. Sono felice per il pubblico e li ringrazio anche se forse mi aspettavo qualche numero in più rispetto ai 10.000 fatti registrare circa. Dobbiamo continuare a fare bene. Sono fiducioso anche le prossime gare. Vittoria sofferta e bella. Ci siamo compattati ancora di più dopo l'espulsione. In un attimo posso cambiare le cose, quindi lavoriamo e lavoriamo. Nell'espulsione non ho visto un fallo così netto, forse esagerata la doppia ammonizione, dispiace perché salterà la prossima, ma avremo chi lo potrà sostituire nella prossima gara. Oggi hanno fatto tutti bene, nessuno eslcuso".