Palermo, Stellone: “Partita sofferta, soddisfatto della reazione”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Roberto Stellone, tecnico del Palermo, riportate da Mediagol dopo il successo contro il Cosenza. Premesso che in ogni partita non puoi sempre ammazzare l’avversario, non siamo stati presuntuosi ma credo che il Cosenza con il suo palleggio non ci permetteva di salire. Merito a loro che hanno fatto questi movimenti, non siamo stati bravi a trovare le contromisure. Abbiamo peccato di precisione, nel primo tempo non ci siamo riusciti ma poi nella ripresa abbiamo avuto una bella reazione e subito davvero poco. Negli ultimi dieci minuti abbiamo avuto diverse palle-gol. Sono soddisfatto di aver vinto questa partita con sofferenza. Cinque o sei elementi oggi hanno reso un po’ meno, ma credo che non sia un male”.